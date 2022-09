Crise de l'énergie : l'Allemagne risque la récession et une forte inflation en 2023

L'IFO a ainsi abaissé de 4 points sa prévision de croissance datant de juin, et prévoit désormais un recul de 0,3% du PIB en 2023. Il table sur une récession technique (lorsqu'une économie se contracte pendant deux trimestres consécutifs) au premier trimestre 2023, avec une chute de 0,4% du PIB, après un recul de 0,2% au quatrième trimestre 2022. La situation pourrait ne se "normaliser" qu'en 2024 avec une croissance de 1,8 %, estime l'organisme. L'inflation moyenne devrait quant à elle grimper à 9,3% l'année prochaine, après 8,1% en 2022. La Bundesbank prédit elle une poussée de l'inflation à "plus de 10%" sur un an en décembre, et sur "plus de 6%" en 2023.