Les États-Unis ont-ils vraiment instauré une taxe sur les "superprofits" ?

Si la crise des prix de l'énergie pèse sur le porte-monnaie de tous les Français, certaines entreprises tirent leur épingle du jeu. Il s'agit évidemment des énergéticiens, pour qui cette année promet, au contraire, d'être celle de bénéfices records. À l'instar de TotalEnergies, dont le bénéfice net engrangé au deuxième trimestre a plus que doublé. En conséquence, plusieurs de nos voisins européens ont décidé de suivre les conseils de la Commission européenne en taxant les bénéfices extraordinaires réalisés par ces sociétés. Ce n'est pas le cas de la France, où cette mesure portée par la gauche et le centre a été refusée par l'Assemblée nationale et le Sénat.