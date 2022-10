Crise de l'énergie : l'Allemagne devrait préférer le nucléaire au charbon, estime Greta Thunberg

Initialement, l'Allemagne, dont une grande partie de la population est hostile à l'énergie nucléaire, comptait fermer ses trois derniers réacteurs en activité fin 2022. Mais le gouvernement d'Olaf Scholz est récemment revenu sur cette décision, et a décidé de prolonger deux des trois centrales encore en activité jusqu'au printemps 2023. Les Libéraux voudraient aller plus loin et garder en activité plus longtemps les trois centrales, comme l'a souligné le ministre allemand des Finances, Christian Lindner... qui s'est donc aussitôt réjoui des déclarations de Greta Thunberg.