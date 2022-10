L'Espagne et l'Allemagne en veulent, la France s'y oppose : on vous explique le projet de gazoduc MidCat

Le projet a été lancé en 2003. Il visait à relier les réseaux gaziers français et espagnol via un pipeline de 190 kilomètres allant d'Hostalric, au nord de Barcelone, à Barbaira, à l'est de Carcassonne, en passant par les Pyrénées. Son but était de faire remonter le gaz provenant d'Algérie vers le reste de l'Europe et de mettre fin à l'isolement énergétique de la péninsule ibérique, que seuls deux gazoducs de faible capacité relient à la France, et donc au reste de l'UE.

Mais après plusieurs années de travaux, le projet a été abandonné début 2019 après l'avis défavorable des régulateurs français et espagnol pour son impact environnemental, dénoncé par les écologistes, et son manque d'intérêt économique. Une étude commandée par la Commission européenne avait en effet conclu, en 2018, qu'il ne pourrait pas être rentable.

Mais depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Espagne a réactivé l'idée d'un tel pipeline en pleine crise énergétique. En effet, avec un tel projet, l'Espagne souhaiterait renforcer son interconnexion gazière avec la France et l'indépendance énergétique de l'Union européenne à l'égard de la Russie. Ce qui intéresse l'Allemagne, pays le plus touché par le manque de gaz bon marché en provenance de Russie, affectant ainsi son industrie.