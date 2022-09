La Suisse offre-t-elle une récompense pour dénoncer un voisin qui chauffe trop son logement ?

À l'heure qu'il est, nul ne sait qui est à l'origine de cette fausse campagne. Tout au plus, peut-on noter que l'image d'origine a été trouvée sur une banque d'images en ligne, et que celle-ci présente au départ un panneau d'affichage vierge. Un fichier facile à détourner, et que les vendeurs de cartes et affiches peuvent facilement utiliser pour présenter leurs produits. On trouve ainsi sur Internet d'autres versions de ce cliché, mais où la campagne suisse est remplacée par une carte de métro, par exemple.

Il n'est pas surprenant de voir émerger un tel détournement, eu égard aux tensions observées actuellement en Suisse et dans le reste de l'Europe. Face aux craintes de pénurie d'énergie cet hiver, les autorités helvètes ont en effet pris des mesures assez drastiques. Le média Blick a indiqué que "dans les bâtiments chauffés au gaz, la température intérieure ne devra pas dépasser 19 degrés, l’eau chaude ne pourrait plus être chauffée qu’à 60 degrés et les radiateurs ou les tentes à air chaud seraient interdits. Les saunas et les piscines, eux, devraient rester éteints."

Il y a quelques semaines, des internautes avaient relayé d'autres messages trompeurs à propos de la Suisse, assurant que les autorités prévoyaient des coupures d'électricités de plusieurs heures par jour pour les particuliers durant l'hiver. Un scénario envisagé, comme l'avait souligné TF1info, mais uniquement en dernier recours, et que les responsables en charge de l'énergie se contentent d'anticiper, sans privilégier un seul instant cette hypothèse.