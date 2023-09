Crise de Lampedusa : en Italie, le spectaculaire revirement de Giorgia Meloni sur l'immigration

De fait, le gouvernement d'extrême droite a endigué les activités de sauvetage en mer des ONG : entre le 22 octobre 2022 et le 30 mars 2023, les ONG ont été responsables de 7 % des débarquements en Italie, contre 20 % lors de la même période un an plus tôt, indiquait en avril dernier à la revue Le Grand Continent Matteo Villa, chercheur à l'Institut italien des études politiques internationales, à Milan. Ce qui n'a paradoxalement pas empêché Rome de demander en août à l'ONG "Open Arms" de l'aider dans les opérations de sauvetage de six navires de migrants.