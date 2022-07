Crise des céréales : Moscou et Kiev signeront un accord en Turquie vendredi

Une issue à la crise des céréales ukrainiennes est en vue. La Russie et l'Ukraine vont signer un accord sur les exportations de céréales à Istanbul vendredi 22 juillet après-midi, a annoncé jeudi soir la présidence turque. L'accord devrait permettre une sortie par la Mer noire des céréales ukrainiennes bloquées par la guerre, et un allégement des entraves à l'exportation de grains et engrais russes.