Crise des migrants : Emmanuel Macron s'est entretenu avec Giorgia Meloni, une seconde rencontre prévue vendredi

Les relations entre la France et l'Italie semblent au beau fixe. Emmanuel Macron s'est entretenu ce mardi 26 septembre à Rome, avec Giorgia Meloni. Une rencontre en plein débat autour du sort des migrants en Europe et alors que le président français avait fait le déplacement dans la ville éternelle pour participer aux obsèques de l'ancien président italien Giorgio Napolitano. Les deux dirigeants sont arrivés ensemble vers 13h30 au Palazzo Chigi, siège de la présidence du conseil dans la capitale italienne.

Si aucun point presse n'a eu lieu à l'issue de la rencontre, l'entrevue intervient alors qu'Emmanuel Macron et Giorgia Meloni ont récemment multiplié les déclarations d'apaisement et de volonté d'agir de concert pour gérer les flux de migrants sur la petite île italienne de Lampedusa. Un rapprochement acté lundi, lors d'une rencontre entre le chef de la diplomatie italienne et la ministre des Affaires étrangères française, lors de laquelle Antonio Tajani a salué la "solidarité" de la France sur ce dossier.

"Les deux dirigeants ont poursuivi leurs échanges sur la nécessité de trouver une solution européenne à la question migratoire", a fait savoir l'entourage présidentiel. "Ils ont également évoqué les priorités économiques de l'UE."