Crise des sous-marins : la rupture du contrat français pourrait coûter près de quatre milliards d'euros à l'Australie

La crise des sous-marins refait surface. Et pour l'Australie, le coût risque d'être salé. Le pays sera contraint de payer jusqu'à 5,5 milliards de dollars australiens (3,7 milliards d'euros) pour mettre fin à un accord avec la France sur la fourniture de sous-marins, en faveur de l'acquisition de modèles américains ou britanniques à propulsion nucléaire, ont admis des responsables ce vendredi. L'an dernier, le Premier ministre australien Scott Morrison a sabordé un contrat avec le groupe français Naval Group pour l'acquisition de sous-marins à propulsion classique (diesel), ce qui avait provoqué la colère de Paris et une crise diplomatique entre la France et les États-Unis.