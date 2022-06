Crise des sous-marins : l'Australie va compenser l'entreprise française Naval Group pour rupture de contrat

Une compensation pour un "coup dans le dos", comme l'avait appelé l'ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. L'Australie a dévoilé ce samedi un accord de compensation massive avec le fabricant français de sous-marins Naval Group, mettant un terme financier à un conflit qui a envenimé les relations entre Canberra et Paris pendant près d'un an.

Le nouveau Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré que l'entreprise française avait accepté un "règlement juste et équitable" de 555 millions d'euros, pour la rupture du gigantesque contrat de 56 milliards d'euros, qui avait occasionné une crise diplomatique entre Paris et Canberra à l'automne dernier. Une information confirmée par le groupe français quelques heures plus tard.

Le ministre français des Armées Sébastien Lecornu a déclaré "prendre acte" de l'accord. "Je prends acte que cet accord convient à Naval Group (...) cet accord est important parce qu'il va nous permettre d’ouvrir une nouvelle page dans notre relation bilatérale avec l’Australie et de regarder vers l’avant", a déclaré le ministre à des journalistes à Singapour.