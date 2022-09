Crise du gaz : où en sont les réserves des pays de l'Union européenne ?

Un objectif atteint dès le 29 août dernier. À ce jour, le taux de remplissage de l'UE est même de 84,5%, soit légèrement plus que les années précédentes à la même période (83,48 % entre 2017 et 2021, indique Le Monde). Seul un pays, le Portugal, a atteint 100%, indique l'AGSI, qui réalise l'inventaire global de stockage de gaz. Plusieurs autres sont proches de ce seuil symbolique, comme la Pologne (99,05%), la France (94,39%) et le Danemark (94,28%). L'Allemagne (88,72%) et l'Italie (86,41%) sont en revanche un peu plus loin du remplissage complet.