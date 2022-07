Crise économique : à l'arrêt, le Sri Lanka a moins d'une journée de réserve en carburant

Ce dimanche, les files d'attente devant les stations service s'étendaient sur plusieurs kilomètres à travers la capitale, Colombo, a constaté un journaliste de l'AFP. Mais dans la plupart d'entre elles, pas de diesel ni d'essence en vue, et ce, depuis plusieurs jours. Les bus privés, qui représentent les deux tiers de la flotte du pays, ont considérablement réduit leur service. "Nous avons fait circuler environ 1000 bus à travers le pays sur (un total de) 20.000", a déclaré Gemunu Wijeratne, le président de l'Association des opérateurs de bus privés. "La situation va certainement empirer demain, car nous n'avons aucun moyen de nous procurer du diesel."

La plupart des bureaux et des magasins sont également fermés depuis ce matin, et les prochains jours s'annoncent encore plus compliqués avec la réouverture des banques et du secteur privé. Pour limiter les conséquences, toutes les institutions gouvernementales "non essentielles", ainsi que les écoles, ont reçu l'ordre de fermer jusqu'au 10 juillet afin de réduire les déplacements et d'économiser l'énergie.