Crise en Haïti : démission du Premier ministre Ariel Henry

Lundi, le Premier ministre haïtien, Ariel Henry, a accepté de démissionner. Depuis plusieurs jours, des gangs, ainsi qu'une partie de la population, réclamaient le départ du chef du gouvernement. Une situation qui avait abouti à des violences.

Le calme reviendra-t-il à Haïti ? Lundi 11 mars, le Premier ministre du pays caribéen, Ariel Henry, a accepté de démissionner, a annoncé le président de la Communauté des Caraïbes (Caricom).

"Nous prenons acte de la démission du Premier ministre Ariel Henry", a déclaré Mohamed Irfaan Ali, président du Guyana et de la Caricom, lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion en Jamaïque consacrée à la crise en Haïti. Il s'est dit "heureux" d'annoncer "un accord de gouvernance transitoire ouvrant la voie à une transition pacifique du pouvoir, à la continuité de la gouvernance, à un plan d'action à court terme en matière de sécurité et à des élections libres et équitables".

