Crise en Irak : 15 morts dans la "Zone verte" de Bagdad, un couvre-feu en vigueur

La "Zone verte" sombre dans le chaos. Située en plein cœur de Bagdad, cette enclave ultrasécurisée, créée en 2003, abrite le centre du pouvoir irakien, comme le siège du gouvernement, le Parlement, les ministères ainsi que les ambassades étrangères, dont celles des États-Unis. Alors que l'Irak s'enfonce dans la crise, incapable de s'accorder sur le nom d'un nouveau Premier ministre depuis les législatives d'octobre 2021, ce périmètre couvrant 10 km² avait jusque-là échappé à l'anarchie. Lundi 29 août, après le "retrait" politique de l'influent et imprévisible leader chiite Moqtada Sadr, la situation a dégénéré.

Des centaines de partisans sadristes ont envahi le palais de la République où siège le Conseil des ministres. 15 personnes ont été tuées par balle et 350 autres blessés, ont indiqué des sources médicales à l'AFP, sans plus de précisions sur les circonstances. Certains blessés ont reçu des tirs, d'autres ont inhalé du gaz lacrymogène. Des témoins ont fait état à l'AFP d'échanges de tirs entre sadristes et partisans du Cadre de coordination, rival pro-Iran du camp de Moqtada Sadr, aux entrées de la Zone Verte. Par ailleurs, au moins sept obus de mortier sont tombés dans cette enclave sous haute surveillance, a appris l'AFP auprès d'une source sécuritaire, ne pouvant pas fournir un bilan dans l'immédiat ni l'origine de ces tirs.