Un journaliste iranien, vivant en France, emprisonné à Téhéran

Voilà plus d'un mois qu'un journaliste vivant en France a été arrêté en Iran, où il avait été envoyé pour couvrir le mouvement de contestation qui secoue l'Iran depuis la mort en détention de Mahsa Amini, il y a plus d'un mois. Vahid Shamsoddinnezhad, domicilié en France depuis 2020, "est aujourd'hui détenu à Téhéran et fait l'objet d'une enquête", indique la chaîne Arte dans un communiqué. Il avait été "mandaté pour la société Keyi Productions et la rédaction de l'information d'Arte" pour réaliser plusieurs reportages en Iran.

"Vahid Shamsoddinnezhad a déposé, le 24 septembre 2022, la lettre d'accréditation d'Arte ainsi que les coordonnées de sa carte de presse française, auprès des autorités à Téhéran", fait savoir la chaîne de télévision franco-allemande. "Dans les jours qui ont suivi, il a pu réaliser deux interviews téléphoniques et un sujet vidéo pour la rédaction d'Arte Journal", avant d'être arrêté par les forces de l'ordre iraniennes.