Crise en Ukraine : à Berlin Emmanuel Macron appelle à mener un dialogue exigeant avec la Russie

La présence de plusieurs milliers de soldats russes à la frontière ukrainienne fait craindre à Emmanuel Macron et aux dirigeants occidentaux une invasion de l'Ukraine par la Russie, mais le président français se veut positif. Preuve en est, il a assuré avoir obtenu "un double engagement" de l'Ukraine et de la Russie. "La paix et la stabilité du continent européen sont notre trésor et nous considérons que notre devoir est de tout faire pour le préserver", ajoute même le président français Emmanuel Macron.

Il est le premier dirigeant occidental de premier plan à avoir rencontré Vladimir Poutine depuis l'aggravation des tensions en décembre. Olaf Scholz se rendra lui aussi à Kiev et à Moscou la semaine prochaine.