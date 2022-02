Crise en Ukraine : à quel moment des sanctions seront-elles déclenchées contre la Russie ?

L'armée russe a pourtant poursuivi de masser ses soldats aux frontières de l'Ukraine, désormais estimés entre 150.000 et 200.000, et la montée des violences au Donbass fait redouter l'imminence d'une action militaire. À quel moment les menaces de représailles américaines et européennes seraient-elles déclenchées, et de quel ordre seraient-elles ?