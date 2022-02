Crise en Ukraine : ce que l'on sait des manœuvres militaires russes à la frontière

La Russie se prépare-t-elle à envahir l'Ukraine ? Le renseignement américain a averti que Moscou a déjà déployé 70% du dispositif nécessaire à une invasion à grande échelle et pourrait disposer de capacités suffisantes, soit 150.000 hommes, pour lancer une offensive dans deux semaines.

Les États-Unis n'ont pas établi si Vladimir Poutine a pris la décision de passer à l'offensive ou non, mais avancent qu'il entend se donner toutes les options possibles, de l'invasion partielle de l'enclave séparatiste du Donbass à l'invasion totale. Si le Kremlin choisit l'option la plus radicale, il pourrait encercler Kiev, la capitale ukrainienne, et renverser le président Volodymyr Zelensky en 48 heures, selon ces responsables.