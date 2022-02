Crise en Ukraine : la partition expliquée en 5 points

Ce "même espace historique et spirituel", Vladimir Poutine le défend depuis des années. Plus précisément depuis 2014 : quand il déclare que l’Ukraine n’est pas un État à part entière, mais un appendice russe qu'il appelle "la Nouvelle Russie", ou "Novorossia". Ce mot est tout sauf un hasard : il date de l’époque des tsars et désigne une partie du pays.

À la fin du XVIIIe siècle, sous le règne de la tsarine Catherine II, la Russie a en effet avancé à l'ouest, en quête de territoires fertiles. "Cette colonisation, organisée de main de maître dès la fin du XVIIIe siècle par Potemkine, se traduit principalement par un afflux d’Ukrainiens (venus de ‘Petite Russie’, entre Kiev et Kharkov) et de Russes", écrivent André et Jean Sellier dans l'Atlas des peuples d’Europe centrale. C'est cette grande Russie qui, deux siècles plus tard, s'effondrera dans le sillage de la chute du mur de Berlin. Au grand dam de Vladimir Poutine.

C'est cet effondrement que le président russe a en tête en avril 2014, quand il joue la carte de la nostalgie pour justifier l'intervention en Crimée : "L'Ukraine, c'est 'la Nouvelle Russie', c'est-à-dire Kharkov, Lougansk, Donetsk, Kheerson, Nikolaev, Odessa. Ces régions ne faisaient pas partie de l'Ukraine à l'époque des tsars, elles furent données à Kiev par le gouvernement soviétique dans les années 1920. Pourquoi l'ont-ils fait ? Dieu seul le sait".