Crise en Ukraine : Joe Biden redoute une attaque "dans les prochains jours"

Interrogé sur la possibilité d'une solution diplomatique à cette situation toujours plus tendue, le président américain l'assure : "Oui, il y en a une." Washington a très nettement haussé le ton depuis quelques heures et assure que la Russie, loin d'avoir retiré des troupes de la frontière ukrainienne comme elle l'a promis, a au contraire continué à renforcer son dispositif.

Les Américains mettent aussi en garde contre le montage par Moscou d'opérations prétexte, qui pourraient être utilisées comme justification d'une invasion. Exemple ? L'attaque qui a eu lieu ce jeudi, selon l'Ukraine, contre Stanitsa Louganska et qui a privé la moitié de cette localité d’électricité et laissé un trou d'obus dans le mur d'une école. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a dénoncé une "provocation" et le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a accusé la Russie de vouloir se servir de cet évènement "pour créer un prétexte" pour "une action russe". L'OSCE, qui a une mission d'observation dans la région, a appelé à éviter toute "escalade", tandis que l'ONU a appelé les parties prenantes "à la retenue".