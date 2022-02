Ukraine : la Russie promet une riposte "forte" et "douloureuse" aux sanctions américaines

Des sanctions ont également été annoncées par l'Union européenne, le Japon, l'Australie, le Canada, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Berlin a notamment gelé le gigantesque projet de gazoduc Nord Stream II, qui devait acheminer encore davantage de gaz russe en Allemagne. Ces mesures restent pour l'instant modestes par rapport à celles promises en cas d'invasion et la Russie peut se targuer d'avoir accumulé près de 640 milliards de dollars dans ses réserves de change et 183 milliards dans son fonds souverain pour y faire face.