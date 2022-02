Ukraine : "Si Poutine ne fait rien, il perd la face", analyse Jean-Louis Bourlanges

Au contraire, “c’est bien une ambition géopolitique. On a vu Vladimir Poutine mettre des dispositifs militaires importants en disant qu'il faut reconstituer les terres russes autour de la Russie", insiste Jean-Louis Bourlanges qui n'imagine pas non plus l'annexion pure et simple de l'Ukraine. "Cela ferait des électeurs en plus et Vladimir Poutine n'est pas très à l'aise avec cela", juge-t-il, misant plutôt sur l'arrivée d'un "homme fort" du Kremlin à Kiev.

Du reste, "est-ce que la guerre sera terrestre ? Les experts disent qu'elle sera plutôt aérienne", explique le député du MoDem, qui n'évacue pas l'idée d'une cyberattaque. "Le système administratif sera court-circuité. Les avions ne pourraient plus atterrir, les hôpitaux ne fonctionneraient plus", liste-t-il.