Crise en Ukraine : des civils quittent le Donbass pour la Russie

"On a entendu des 'boums', des explosions...", témoigne Elena Sokela en franchissant la frontière russe en provenance du Donbass. Cette travailleuse sociale de 40 ans arrive de Donetsk, avec son fils de 16 ans. "On a décidé d'aller chez la grand-mère [en Russie] où c'est calme, on a eu notre dose en 2014", témoigne-t-elle auprès d'un journaliste de l'AFP au poste-frontière d'Avilo-Uspenka, "on ne veut pas attendre jusqu'au dernier moment, il vaut mieux partir à l'avance". Depuis 8 ans, cette région orientale de l'Ukraine est en guerre, et morcelée par l'auto-proclamation de deux républiques séparatistes prorusses, celle de Donetsk et celle de Louhansk. Au début du conflit en 2014, d'intenses bombardements avaient en effet poussé à l'exode massif des civils.