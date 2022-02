Crise en Ukraine : "La Russie et les États-Unis ont en commun de voir leur puissance mise en doute"

Face à cette situation très crispée, les échanges diplomatiques se multiplient pour éviter à tout prix une guerre aux confins de l'Europe. Après la visite du président français Emmanuel Macron en Russie et en Ukraine ce début de semaine, le chancelier allemand Olaf Scholz est attendu lundi à Kiev et mardi à Moscou. Les États-Unis et la Russie, eux, semblent figés dans un bras de fer visant à démontrer leur puissance après avoir été tous deux fragilisés, décrypte Bertrand Badie, professeur émérite des universités à Sciences Po et politologue spécialiste des relations internationales.

Pourquoi les États-Unis ont-ils un discours si alarmiste face à une possible invasion russe de l’Ukraine ?

Cette rhétorique américaine de la brutalité a une triple fonction. En répétant matin et soir que la Russie est sur le point d’intervenir, les Américains dépeignent une Russie agressive à la face du monde et font passer Vladimir Poutine pour le grand méchant loup des relations internationales actuelles. De plus, s’il n’y a pas de conflagration, Joe Biden pourra se targuer d’avoir évité une action imminente grâce à sa fermeté et celle de ses alliés.

Enfin, face à des conflits qui sont de moins en moins militarisés et de plus en plus civils, les États-Unis réactivent une petite nostalgie de Guerre Froide. Cet effet de démonstration est une façon de remettre désespérément "la puissance de grand-papa" au centre du monde, pour montrer à l’adversaire mais aussi à tous les pays qu’il doit être respecté.

Cette stratégie d’affichage est aussi adoptée par Moscou, car les deux pays ont pour point commun de voir leur puissance mise en doute. La Russie a été déclassée : ce n’est plus la puissance d’autrefois, que ce soit sur le plan économique ou international. Il ne lui reste que le militaire, donc elle le montre. Les États-Unis essuient quant à eux une liste d’échecs à l’étranger, le dernier en date étant l’Afghanistan. Les deux pays sont aussi mis en déroute par les organisations djihadistes, trans-étatiques. Il y a donc un besoin de "relifting" de puissance. Mais pour autant, ce n’est pas du tout un retour à la Guerre Froide, car le contexte est totalement différent, notamment à cause de l’interdépendance économique entre la Russie et l’Europe.