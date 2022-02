Crise en Ukraine : la France appelle ses ressortissants à quitter le pays, sauf "motif impérieux"

Il est également recommandé aux ressortissants français de "ne pas se rendre dans les zones frontalières du nord et de l'est du pays" en raison des "tensions créées par la concentration de troupes russes aux frontières de l'Ukraine" et de "la recrudescence des violations du cessez-le-feu" dans les zones séparatistes pro-russes, précise le ministère des Affaires étrangères.

Jusqu'ici, le ministère conseillait seulement aux Français de "différer tous les déplacements en Ukraine". Pour l'instant, les vols Air France vers l'Ukraine sont maintenus, mais la situation est suivie "de près", selon un porte-parole.