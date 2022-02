Crise en Ukraine : les Occidentaux préparent des sanctions contre Moscou

La Commission européenne a d'ores et déjà préparé des options de sanctions économiques et financières et les services de Josep Borrell des sanctions ciblées permettant de frapper des oligarques proches de Vladimir Poutine. "Si Vladimir Poutine déclenche une guerre, nous répondrons avec le levier le plus puissant dont nous disposons : des sanctions économiques et financières, car l'économie est le point faible de la Russie", avait déclaré dimanche la présidente de la Commission européenne, dans un entretien accordé à la chaîne de télévision allemande ARD. "Les sanctions financières signifieraient que la Russie serait pratiquement coupée des marchés financiers internationaux", a-t-elle précisé. Et de poursuivre : "les sanctions économiques toucheraient tous les biens dont la Russie a besoin de toute urgence pour moderniser et diversifier son économie, mais qui sont produits par nous, où nous avons une domination mondiale et que la Russie ne peut pas remplacer".