Crise en Ukraine : les vidéos des leaders séparatistes pro-russes au cœur d'une large mise en scène ?

Les deux leaders qui ont évoqué ces évacuations, basés respectivement dans la région de Donetsek et Lougansk, se sont exprimés par le biais de vidéos diffusées via leurs comptes officiels sur le réseau social Telegram. Des documents qui éveillent aujourd'hui d'importants soupçons : plusieurs indices portent à croire que les images auraient été tournées deux jours plus tôt, le 16 février, ce qui accréditerait la thèse d'une opération mise en scène laissant planer l'ombre de Moscou.