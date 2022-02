Crise en Ukraine : Macron s'entretient avec Biden avant de rencontrer Poutine à Moscou

Au cours de précédents entretiens par visioconférence fin janvier puis au téléphone mercredi dernier, Joe Biden et Emmanuel Macron avaient affirmé "leur soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine" et s'étaient promis de rester "en contact étroit" sur ce dossier, selon la Maison Blanche. Ce dimanche, ils se sont à nouveau "convenus de se reparler prochainement", assure la présidence française.

Depuis fin janvier, le président français multiplie les échanges avec ses homologues européens et alliés face à la "volatilité" de la situation sécuritaire à l'est de l'Ukraine. Ce week-end, Emmanuel Macron a discuté avec le premier ministre britannique Boris Johnson, le chef de l'Otan Jens Stoltenberg et les dirigeants lituanien, letton et estonien.