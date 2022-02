Crise en Ukraine : pour l'OTAN, tout indique que la Russie "prévoit une attaque complète"

En raison du risque d'attaque, un responsable de l'Otan a donc annoncé ce samedi soir à l'AFP le transfert du personnel de l'Alliance présent à Kiev en Ukraine, vers Lviv, une ville à l'ouest du pays, et Bruxelles, qui accueille le siège de l'Otan.

"La sécurité de notre personnel est primordiale, le personnel a donc été transféré à Lviv et à Bruxelles. Les bureaux de l'Otan en Ukraine restent opérationnels", a-t-il déclaré sans préciser le nombre d'employés qui sont présents en Ukraine. "L'Otan et les pays alliés suivent et évaluent la situation de très près, et continuent de prendre toutes les mesures nécessaires", a-t-il ajouté. Plusieurs pays ont aussi décidé ces derniers jours de déplacer leurs ambassades à Lviv pour des raisons de sécurité, comme les États-Unis, le Canada ou encore le Royaume-Uni.