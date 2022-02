Ukraine : qu'est-ce que le Donbass, région au cœur du conflit avec la Russie ?

Mais si jusqu'en 2014, Lougansk et Donetsk étaient des "oblast" administratifs gouvernés par Kiev, l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par Moscou a donné des ailes aux mouvements séparatistes prorusses, qui ont émergé dans le Donbass. Des militants ont alors pris le contrôle des bâtiments gouvernementaux et autoproclamé deux républiques, celles de Lougansk et celle de Donetsk, entraînant un intense conflit armé. Depuis, cette zone séparatiste est complètement coupée du reste de l'Ukraine et il faut des autorisations spéciales pour traverser la frontière officieuse. La Russie a par ailleurs déjà délivré plus de 800.000 passeports aux Ukrainiens de cette zone, ce qui en fait des citoyens russes.

Kiev et les Occidentaux ont accusé la Russie de soutenir les rebelles en envoyant des hommes et du matériel. Moscou a toujours démenti, ne reconnaissant la présence en Ukraine que de "volontaires" russes. Le conflit a diminué en intensité à partir de 2015 et la signature des accords de paix de Minsk, dont la Russie n'est pas signataire.

Le texte a notamment fixé l'élargissement de la zone tampon autour de ces Républiques populaires autoproclamées, qui ne représentent qu'une petite partie des "oblast" de Donetsk et de Lougansk. Alors que l'oblast de Donetsk a une superficie de 26.517 km², la "république populaire" de Donetsk ne couvre que 7853 km². Pour Lougansk, l'oblast mesure 26.684 km² contre 8377 pour la "république populaire" du même nom. Suite aux annonces de Vladimir Poutine, lundi, les deux provinces sont désormais entièrement indépendantes aux yeux de la Russie.