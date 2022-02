L'Ukraine appelle ses ressortissants à quitter "immédiatement" la Russie et mobilise ses réservistes

Ce mercredi, Vladimir Poutine garde sa ligne, et ce, malgré les mises en garde et les sanctions occidentales. Dans une allocution télévisée, il a fait part de son intransigeance quant aux intérêts et la sécurité de son pays, qui sont "non négociables". Le résident du Kremlin, tout en se disant "ouvert au dialogue", exige des Occidentaux la promesse que l'Ukraine n'intègrera jamais l'Otan et, depuis mardi soir, une "démilitarisation" du pays ainsi que des concessions territoriales aux séparatistes prorusses.