Visite de Nancy Pelosi : derrière l'incident diplomatique, le statut controversé de Taïwan

Pékin a d'ailleurs multiplié les déclarations et les comportements belliqueux à l'égard de Taïwan, notamment depuis la réélection en 2020 à sa tête de Tsai Ing Wen, une dirigeante favorable à l'Indépendance - que Taipei s'est jusqu'ici gardée de proclamer. La nature des provocations, des incursions d'avions ou de navires militaires au plus près de l'île, vaut en elle-même déclaration. Taïwan n'étant reconnue comme un État indépendant que par 14 des 192 membres de l'ONU, elle ne peut donc pas prétendre en droit à un espace aérien en propre, ni à un territoire maritime. Auto-administrée et démocratique, Taïwan entretient pourtant des liens diplomatiques et commerciaux avec de nombreux pays, qui en font une entité indépendante de facto.