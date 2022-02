Menace d'invasion russe de l'Ukraine : pourquoi le 16 février est-il évoqué ?

Si Moscou a semblé saluer positivement la visite du chancelier allemand, en annonçant dans le même temps un retrait de troupes, le camp occidental reste prudent quant à la réalité d'un tel mouvement sur le terrain. Le Premier ministre britannique, comme le secrétaire général de l'OTAN, ont mis en doute l'existence de signes effectifs de désescalade.

Peu après l'annonce d'un retrait partiel, on apprenait par ailleurs que la Douma demandait à Vladimir Poutine de reconnaître officiellement l'indépendance des républiques autoproclamées du Donbass. Une telle décision, si elle était prise par le maître du Kremlin, serait un signal contraire, non sans rappeler la stratégie de Moscou pour morceler la Géorgie en 2008, en reconnaissant l'indépendance des deux territoires prorusses de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie.