Crise migratoire à Lampedusa : jusqu'à 70.000 euros par traversée, le juteux business d'un passeur

Il expliquait notamment avoir rassemblé autour de lui tout un réseau de "coordinateurs" chargés notamment de contacter des "clients", de passeurs, mais aussi de créanciers qui investissent dans son trafic, de garde-côtes corrompus qui "acceptent des pots-de-vin", d'ouvriers qui fabriquent les bateaux destinés aux traversées "en à peine cinq, six jours"... Lui n'a en revanche jamais mis un pied sur une embarcation et contrôle les départs via son téléphone, glissait-il, des propos à retrouver plus en longueur dans la chronique de LCI en tête d'article.

Auprès du journal italien, il détaillait aussi une sorte de grille tarifaire qu'il a mise en place pour les migrants qui espèrent rallier les côtes italiennes : 700 à 900 euros par personne pour une place dans un bateau en bois, pouvant contenir 50 personnes à bord, et jusqu'à 2000 à 2400 euros, toujours par personne, pour monter à bord d'un bateau en bois équipé de deux moteurs et pouvant accueillir 30 personnes.

Il se dégagerait donc des recettes moyennes de 40.000 à 70.000 euros par traversée. Et la demande ne se tarit pas : pour le mois d'août, il expliquait avoir déjà "30 bateaux prêts (au départ) de Sfax pour l'Italie", ce qui représenterait 1,5 à 2 millions d'euros de revenus. Des traversées gratuites sont toutefois possibles, mais à la condition d'"amener au moins cinq clients". "Et puis, s'il y a des problèmes en mer, il sera le premier à sauter à l'eau. Après tout, le client est roi", lâchait-il cyniquement.