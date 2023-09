Crise à Lampedusa : le plan d'urgence d'Ursula von der Leyen pour aider l'Italie

Bruxelles entend d'abord renforcer l'assistance à l'Italie de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile et l'agence de garde-côtes et de garde-frontières de l'UE, Frontex, afin d'assurer l'enregistrement des migrants, la prise d'empreintes ou les entretiens. Aux côtés d'autres agences, celle-ci devra aussi intensifier la surveillance des mers et "étudier les options pour étendre ses missions navales en Méditerranée".

La commission veut aussi faciliter le transfert des personnes arrivées à Lampedusa, qui sont généralement conduites par bateau en Sicile ou sur le continent, y compris vers d'autres pays européens. Ursula von der Leyen a "exhorté" au passage "les autres États membres à utiliser le mécanisme de solidarité volontaire" permettant d'accueillir sur leur sol des migrants arrivés sur les côtes italiennes, sans mentionner l'Allemagne qui a récemment décidé de suspendre l'accueil volontaire de demandeurs d'asile en provenance d'Italie, avant de finalement ouvrir la porte à une reprise des relocations, sous conditions.