Crise migratoire : attention à ces vidéos d'affrontements entre migrants et forces de l'ordre en Italie

Sauf que plusieurs indices visibles tout au long de la séquence permettent de douter de son authenticité. Comme le prouvent les images ci-dessus, une perche est visible sur la droite durant la quasi-totalité de l'extrait. Dès les premières secondes, une toile blanche habituellement utilisée sur les tournages pour réfléchir la lumière est aussi clairement identifiable, en plus d'un assistant de tournage ou d'un acteur tranquillement assis sur le trottoir en train d'observer la scène. Et pour cause, cette vidéo instrumentalisée par l'extrême droite depuis 2014, ne montre pas un acte de vandalisme, mais le tournage du film italien. Intitulé Mediterranea et diffusé en salles en 2015, il relate justement le voyage de deux amis du Burkina Faso vers l'Europe et la crispation de la société à leur arrivée en Italie.