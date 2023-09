Lampedusa : la vidéo d'un carabinier réconfortant une petite fille migrante émeut l'Italie

Sur cette séquence diffusée jeudi 14 septembre sur Twitter, et qui cumule déjà plus de 320.000 vues, on aperçoit un carabinier, écusson sur l'épaule et béret sur le crâne, bercer doucement une petite fille dans ses bras pour la rassurer. Cet officier, nommé Pasquale Iadicicco, s'amuse même quelques instants avec l'enfant, visiblement apaisée, avant que la mère de celle-ci ne s'approche pour la récupérer, un grand sourire sur les lèvres.