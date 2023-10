Crise migratoire : les 27 pays membres de l'UE trouvent un accord

Ce texte prévoit, en cas d'afflux "massif" de migrants, la mise en place d'un régime moins protecteur pour les demandeurs d'asile. Il prolonge également la durée possible de détention d'un migrant aux frontières extérieures de l'UE, jusqu'à 40 semaines, et permet d'examiner plus rapidement les demandes d'asile pour un plus grand nombre d'exilés afin de pouvoir les renvoyer plus facilement.

Il prévoit par ailleurs des mécanismes de solidarité envers l'État membre confronté à cet afflux, notamment sous la forme de relocalisations de demandeurs d'asile ou d'une contribution financière. "Un tournant historique", a salué dans la foulée le chancelier allemand Olaf Scholz.