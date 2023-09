Crise migratoire : qu'est-ce que la politique du "no way australien" ?

Lancée en 2013 par le gouvernement conservateur d'alors, l'opération "Sovereign Borders" ('frontières souveraines", en français) est toujours en place, malgré les changements successifs de gouvernement. Son slogan principal avait choqué à l'époque l'opinion internationale : "No Way", proclamaient des visuels à destination des pays de provenance des migrants. C'est un jeu de mots intraduisible, "No way", littéralement "pas de chemin", signifiant tout à la fois, "aucune chance" ou "c'est hors de question". "Vous ne ferez pas de l'Australie votre maison", précisait la doctrine. L'idée est simple : la marine australienne intercepte en mer les bateaux non autorisés qui l'approchent, et les refoulent au large.

Le gouvernement australien a revendiqué l'année suivante un succès total : de plus de 20.000 migrants arrivés illégalement par bateau dans le pays l'année précédente, on était passé à zéro. Désormais, c'est chaque année une poignée de bateaux qui parvient à accoster, contre des centaines auparavant. Chaque personne interceptée, si elle n'est pas porteuse d'un visa en bonne et due forme, sera renvoyée vers son pays d'origine ou un pays tiers.

Nauru sert aussi de centre d'accueil temporaire pour les migrants, grâce à un accord entre cette île-État et le gouvernement australien. Le slogan "No way" a laissé place, sur le site du gouvernement australien, à celui moins ambigu de "Zero chance". L'opération comprenait aussi une collaboration avec les pays d'où partaient les bateaux, à commencer par l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.