Plusieurs compagnies aériennes, dont Air France, suspendent leur liaison avec l'Ukraine

Celle-ci a en effet annoncé suspendre ses vols vers Kiev et Odessa à partir de ce lundi et jusqu'à la fin du mois de février. Une liaison est cependant maintenue avec Lviv, dans l'ouest du pays. Ryanair avait également décidé de maintenir ses vols vers l'Ukraine, mais en a baissé la fréquence. La compagnie néerlandaise KLM a, elle, suspendu tous ses vols jusqu'à nouvel ordre et a donné ordre à ses pilotes de ne plus traverser l'espace aérien ukrainien.

Pour les compagnies aériennes, la décision est prise alors que "la sécurité et sureté des vols, de ses clients ainsi que de ses équipages, est un impératif absolu", comme a pu le détailler Air France. Or le redoublement d'intensité des combats entre l'armée ukrainienne et les séparatistes prorusses soutenus par Moscou depuis trois jours dans l'est de l'Ukraine semble loin de tranquilliser les acteurs aériens.

Kiev a pourtant promis de laisser son espace aérien ouvert. Dans un communiqué publié sur Facebook la semaine dernière, le ministère des Infrastructures a même indiqué que l'État s'employait à prévenir les risques pour les compagnies aériennes. Selon des informations du Monde, le gouvernement a simplement demandé aux compagnies de contourner la mer Noire à partir du 14 février à cause de la tenue de manœuvres navales russes dans cette zone.