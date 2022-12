"Auto-coup d'État", président destitué, manifestations violentes : que se passe-t-il au Pérou ?

L'arrivée au pouvoir de ce marxiste issu du milieu rural avait sidéré toute la capitale, et effrayé les milieux politiques comme économiques. Pedro Castillo était l'élu surprise des régions déshéritées, et on mit six semaines à recompter les voix, 44.000 seulement le séparant de la candidate de la droite, sur 19 millions d'électeurs. Le nouveau président commençait son mandat avec des projets de réforme constitutionnelle, de redistribution agraire, et de nationalisation des ressources gazières. Incapable de stabiliser un gouvernement (quatre cabinets se sont succédé en à peine plus d'un an), l'ancien instituteur avait déjà été menacé deux fois par une procédure de destitution.

C'est à quelques heures de l'examen par le Parlement d'une troisième, le matin du 7 décembre dernier, que Pedro Castillo choisit de dissoudre le Congrès, annonçant en même temps la création d'un gouvernement d'urgence, et d'une assemblée constituante. Or, récemment restreints par le Congrès, les pouvoirs présidentiels ne lui permettent pas de le dissoudre, sauf dans des cas de blocage politique très spécifiques. C'est donc une forme "d'auto-coup d'État" que dénoncent ses adversaires. Dans l'heure qui suit, l'essentiel de son gouvernement démissionne. En tout début d'après-midi, le Congrès ignore le décret présidentiel, et vote massivement la destitution de Castillo, pour "incapacité morale", faisant automatiquement de sa vice-présidente, Dina Boluarte, la nouvelle présidente du Pérou.