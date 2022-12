Liban : Emmanuel Macron appelle à "dégager" les responsables politiques qui bloquent les réformes

En réponse à une question sur le commandant en chef de l'armée Joseph Aoun, considéré comme l'un des principaux candidats non déclarés à la présidentielle, Emmanuel Macron a répondu qu'il ne voulait "pas rentrer dans une question de personne : les noms, s'il n'y a pas un plan et une stratégie derrière, ça ne marche pas". "Ce qui m'intéresse, ce sont les Libanaises et les Libanais. Pas ceux qui vivent sur leur dos", a ajouté le président français qui a déploré l'émigration massive des jeunes.

Le chef de l'État a dit vouloir "essayer d'aider à l'émergence d'une solution politique alternative" tout en étant "intraitable avec les forces politiques". Il a estimé qu'il ne fallait "rien céder à ceux qui se sont enrichis ces dernières années et qui voudraient rester et qui font du chantage".