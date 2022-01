Crise en Ukraine : l'Europe peut-elle se passer du gaz russe ?

Sa puissance énergétique est contestée. La Russie détient les plus grandes réserves de gaz au monde et c'est le principal fournisseur de l'Union européenne. En effet, 43% du gaz importé par les Etats de l'Union est russe. Les pays les plus dépendants sont en majorité à l'est de l'Europe. En Lettonie, c'est même 100% de son approvisionnement. En Allemagne, c'est 66% et beaucoup moins pour l'Hexagone, soit 17%.