Crise russo-ukrainienne : la France pourrait-elle être amenée à intervenir militairement ?

Enfin, une "force de réaction rapide" de 40.000 soldats peut aussi être employée, également dans le cadre de l'Otan. Celle-ci est notamment composée d'une force multinationale interarmées "très performante capable de réagir dans un délai très court à l'ensemble des défis de sécurité, de la gestion de crise à la défense collective". Selon des informations de l'AFP, 8000 militaires la composent, et parmi eux, 7000 sont français.

Or, suite à la reconnaissance de la part de Vladimir Poutine de l'indépendance des deux républiques séparatistes, l'Otan a annoncé avoir mis cette force de réaction rapide en alerte pour défendre ses pays membres. "Nous avons envoyé des renforts à l'Est et nous en avons d'autres en attente. Nous avons plus de 100 avions en alerte et 120 navires en mer", avait détaillé le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg mardi.

"Avec la décision française de renforcer les forces potentiellement en Roumanie et même les Européens qui disent qu'ils vont renforcer leur posture dans les états Baltes et la Pologne, on a la volonté de muscler le jeu. Si l'invasion russe devait toucher aux pays otaniens, l'organisation serait prête à réagir", éclaire le spécialiste Thibault Fouiller. La France pourrait alors être amenée à intervenir dans ce cadre, mais uniquement pour défendre l'un de ses membres, donc. Dont l'Ukraine ne fait pas partie.