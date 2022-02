Crise ukrainienne : qu’est-ce que la technique militaire russe de la "maskirovska" ?

Ce concept russe, qui peut se traduire par "déguisement", "camouflage", ou encore, plus spécifiquement "désinformation", désigne une stratégie militaire mise en place par la Russie, visant à laisser son ennemi dans l'incertitude. Il s'agit d'"un ensemble de mesures prises pour cacher un certain nombre d'informations ou d'installations, tromper l'ennemi sur ses plans et augmenter sa capacité d'agir, ce qui inclut tout à fait le camouflage d'un tank par exemple, mais aussi, la désinformation", définit ainsi Sophie Coeuré, professeur d'histoire à l'Université de Paris et spécialiste de la Russie.

Cette stratégie, reconnue de manière tout à fait officielle par le ministère de la Défense russe, n'est pas nouvelle et aurait été mise en place côté russe dès l'entre-deux-guerres. Pour la professeure d'histoire, si elle est encore utilisée actuellement par Vladimir Poutine, cela serait lié à deux héritages. À la fois celui de protéger le vaste empire, aujourd'hui pays, qu'est la Russie, et celui, proprement soviétique, de combattre les valeurs occidentales, contre lesquelles il était justifié d'utiliser tous les moyens possibles.

"Le multilatéralisme, le respect du droit international, les Russes l'ont fait dans les années 1980-1990. Depuis, ils considèrent qu'ils se sont fait humilier et que la Russie est devenue une toute petite puissance. Donc maintenant, on revient aux fondamentaux de la politique russe, y compris en employant des moyens qui, vus du côté occidental, sont scandaleux", détaille Sophie Coeuré.