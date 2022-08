Taïwan : le climat, victime collatérale des tensions entre Pékin et Washington

En effet, alors que la tension semble à son comble dans la région du détroit de Taïwan, la Chine a décidé de suspendre toute communication entre les dirigeants militaires, de ne plus faire de réunions de travail entre ministères de la Défense et de cesser tout dialogue sur les questions de sécurité maritime avec Washington. Malgré ces annonces, John Kirby, porte-parole de la Maison Blanche sur les questions de sécurité nationale, a assuré que les États-Unis continueraient de maintenir des contacts militaires "au plus haut niveau" avec Pékin.

Par ailleurs, toujours dans le cadre de mesures de représailles, la Chine a décidé d'arrêter les rapatriements de migrants illégaux, de ne plus mener d'assistance en matière de justice pénale, et surtout, de suspendre les négociations sino-américaines menées sur le changement climatique. Le ministère chinois des Affaires étrangères a justifié ces mesures en reprochant à Nancy Pelosi d'avoir traité avec "mépris" l'opposition de la Chine à sa visite à Taipei.