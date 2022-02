Crise ukrainienne : dix dates clés pour comprendre l'histoire entrecroisée de l'Ukraine et la Russie

"L'Ukraine contemporaine a été entièrement et totalement crée par la Russie bolchévique et communiste" : tout au long d'un discours de plus d'une heure, Vladimir Poutine a affirmé lundi 21 février que Moscou avait forgé sa voisine, et que Russie et Ukraine ne formaient donc qu'une seule et même nation. L'occasion donc pour le chef du Kremlin de reconnaître l'indépendance de deux régions pro-russes, Donetsk et Lougansk.