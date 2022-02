Accords de Minsk, Format Normandie, Finlandisation... 5 notions-clés pour comprendre la crise ukrainienne

Le "format Normandie", fait référence à la configuration diplomatique à quatre pays adoptée pendant la guerre du Donbass, notamment dans le cadre des négociations ayant permis d'aboutir en 2015 aux accords de paix de Minsk. "Normandie" fait écho à la première rencontre entre le président russe et son homologue ukrainien, organisée sous l'égide de François Hollande et en présence d'Angela Merkel, le 6 juin 2014, dans le château de Bénouville dans le Calvados, en marge des commémorations des 70 ans du Débarquement allié. C'est à cette occasion que pour la première fois depuis le début de la crise ukrainienne, un dialogue avait pu s'amorcer entre Poutine et Porochenko, laissant entrevoir la possibilité d'une désescalade. Le "format Normandie" est ensuite devenu le nom de code pour désigner ce type de réunion quadripartite entre Berlin, Moscou, Kiev et Paris concernant le conflit déclenché par les séparatistes prorusses dans l'Est de l'Ukraine, qui a fait plus de 13.000 morts depuis 2014.

"Le seul problème, c'est que ce format est paralysé depuis huit ans parce que les Ukrainiens n'en veulent pas", jugeant les accords de Minsk à leur désavantage, observe Jean de Gliniasty, expert à l'Institut de relations internationales et stratégiques (Iris) et ex-ambassadeur de France à Moscou. Les Russes, qui reprochent à Paris et Berlin de prendre fait et cause pour l'Ukraine, ont aussi largement boudé ce format, avant d'accepter de le réactiver le 26 janvier. Réactivé par Emmanuel Macron, qui monte en première ligne dans la crise ukrainienne, ce dernier est aujourd'hui présenté par certains observateurs comme "une porte de sortie".