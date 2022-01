Ukraine : Emmanuel Macron va proposer un "chemin de désescalade" à Vladimir Poutine

La guerre dans l'est de l'Ukraine, qui a fait plus de 13.000 morts, a éclaté au printemps 2014 après une révolution pro-occidentale à Kiev et l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par Moscou. "Ce soir ou demain la Rada (le Parlement ukrainien, NDLR) reviendra sur les mesures controversées dans le régime de transition", a précisé l'Élysée.

Ce texte, préparé à l'été 2021, reconnaît la Russie comme "État agresseur et État occupant", ce que Moscou rejette totalement, et est jugé contraire aux accords de Minsk. "Nous pourrons ensuite négocier des mesures humanitaires" telles qu'échanges de prisonniers et ouverture de checkpoints, a ajouté l'Élysée. "Nous essaierons d'obtenir une date" pour des négociations entre Kiev et les séparatistes sur "le statut du Donbass." Mais "il faut une clarification des Russes sur leurs intentions", a réclamé la présidence française.