Crise ukrainienne : et maintenant, quels scénarios ?

Pour autant, ces manœuvres ont été qualifiées de "début d'invasion" de la part des États-Unis. De même pour la chercheuse Johanna Mörhing, qui s'attend à des "des combats lourds et des pertes militaires et civiles massives" afin que les deux territoires passent sous contrôle russe. D'autant que reste posée la question de la frontière des républiques reconnues par la Russie. Celle-ci reconnaît la souveraineté des séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine sur l'ensemble des régions de Lougansk et Donetsk, et pas seulement sur les zones sous leur contrôle, a indiqué ce mardi Vladimir Poutine, tout en précisant que les frontières exactes devraient être tracées lors de pourparlers entre les deux républiques séparatistes et l'Ukraine.

Cette dernière, de son côté, a déjà demandé davantage d'armes pour pouvoir riposter. Pour autant, cet affrontement peut-il conduire à l'entraînement dans la guerre de forces militaires occidentales ? "Tout laisse croire que la Russie prévoit une attaque massive en Ukraine", a déclaré mardi Jens Stoltenberg après une réunion extraordinaire de la commission Otan-Ukraine au siège de l'Alliance à Bruxelles. Par conséquent, le secrétaire général annoncé que l'alliance transatlantique mettait sa force de réaction rapide en alerte afin de défendre les alliés.

Mais pour Pascal Boniface, la reconnaissance des républiques séparatistes ne pourrait pas forcément mener à une invasion plus large de l'Ukraine de la part de la Russie. "On peut même penser que la reconnaissance de ces républiques est une façon de n'avoir pas à faire la guerre, dans la mesure où Vladimir Poutine peut dire qu'il a obtenu un succès auprès de son opinion publique, sans faire la guerre. Ce dont son opinion publique peut être reconnaissante", explique-t-il. "Il peut peut-être y avoir des combats dans le Donbass, mais je ne vois pas Vladimir Poutine aller jusqu'à Kiev".